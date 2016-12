Wittenberge (dpa) – Ein ICE hat in Sachsen-Anhalt zwei Techniker der Deutschen Bahn erfasst und tödlich verletzt. Die beiden Männer waren im Dienst, als sie vom Zug mitgerissen wurden. Der Unfall ereignete sich am Abend bei Bülzig, die Strecke von Wittenberg Richtung Jüterbog war bis in die Nacht gesperrt. Die 320 Fahrgäste des ICEs wurden nach dem Unfall nach Bülzig gebracht. Die Getöteten waren 56 und 61 Jahre alt.