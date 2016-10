Schließungen, Stellenabbau, kürzere Öffnungszeiten: Umstrukturierung bei Sparkasse

„Kosten senken, Erträge steigern und Sparkasse bleiben.“ Diese drei Herausforderungen will die Sparkasse laut Vorstandsvorsitzendem Dr. Heinrich Jagau in den nächsten Jahren angehen. Wie das Geldinstitut mitteilte, gehören dazu auch Filialschließungen und teilweise verkürzte Beratungszeiträume, um das traditionelle Geschäftsmodell der Sparkasse in die Zukunft zu tragen. Was bislang nur Überlegungen waren, ist nun vom Verwaltungsrat bewilligt worden.

19 Filialen will die Sparkasse Hannover in der Region bis Ende 2019 schließen. Hinzu kommen 14 Umwandlungen in sogenannte SB-Standorte, an denen kein Beratungspersonal mehr zur Verfügung stehen wird, sondern nur noch Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Service-Terminals. Des Weiteren sehen die Planungen der Sparkasse vor, in zehn Filialen nur noch an zwei Tagen in der Woche Beratungen anzubieten. Im Calenberger Land sind von den geplanten Strukturveränderungen Ronnenberg, Wennigsen und Barsinghausen betroffen.

So soll die Sparkassen-Filiale in der Langen Reihe in Ronnenberg in den kommenden Jahren zu einem SB-Standort umgewandelt werden. Bislang waren dort montags und donnerstags Beratungsgespräche möglich.

Auch die Filiale in Bredenbeck in der Deisterstraße soll dasselbe Schicksal erleiden. Auch hier werden bislang noch an zwei Tagen pro Woche persönliche Beratungen angeboten.

In der Filiale in der Stoppstraße in Egestorf werden stehen derzeit noch von Montag bis Freitag Sparkassen-Mitarbeiter für die persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Zukünftig soll dieses Angebot auf zwei Tage in der Woche reduziert werden.

In diesem Zuge will die Sparkasse Hannover bis 2019 insgesamt 200 Stellen streichen. Dennoch bleibe die Sparkasse „ein zentrales Merkmal der Sparkasse“, verspricht Jens Bratherig, Vorstandsmitglied und verantwortlich für das Regionalgeschäft. „Deshalb schaffen wir 100 weitere Stellen für die Kundenberatung“, sagt er.