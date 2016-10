SPD trauert um Dr. Harald Legler

Die SPD Ronnenberg trauert um Dr. Harald Legler. Er verstarb Anfang Oktober nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler gehörte bis vor einem Jahrzehnt dem Rat der Stadt Ronnenberg an. „Durch seine Sachlichkeit und sein Fachwissen gewann er Anerkennung über die Parteigrenzen hinaus. Seine Kompetenz prädestinierte ihn in den letzten zehn Jahren zum Vorsitz des Aufsichtsrates der EWA, der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH. Hier setzte er nachhaltige Akzente für den Einsatz regenerativer Energien in unserer Stadt“, heißt es seitens der SPD.

Weiter teilte der Stadtverband mit: „Sein Talent als ehemaliger stellvertretender Leiter des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung bestand darin, auch die kompliziertesten wirtschaftlichen Zusammenhänge für jedermann verständlich zu erklären. Damit war er für uns ein wichtiger und kompetenter Ratgeber in wirtschaftspolitischen Fragen vor Ort.

In guter Erinnerung bleibt er den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil Ronnenberg auch als ‚Erfinder‘ und über 30 Jahre als ‚Macher‘ des SPD-Fahrplans, der jedes Jahr im Dezember mit Spannung erwartet wurde. Alle, die ihn kannten, waren von seiner freundlichen, menschlichen Weise beeindruckt und werden sich so an ihn erinnern. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die viel zu früh von ihm Abschied nehmen musste.“

Die Gedenkfeier mit anschließender Urnenbeisetzung wird am Dienstag, 25. Oktober, um 13 Uhr in der Ronnenberger Friedhofskapelle stattfinden. Auf Harald Leglers Wunsch hin wird es eine Gelegenheit zum Abschiednehmen ohne Gedenkreden und Trauerzeremoniell sein.

„Wir verlieren mit ihm einen guten Freund und Ratgeber, der viel für die Ronnenberger SPD aber auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt getan hat. Wir werden ihn in Erinnerung behalten“, so die Ronnenberger Sozialdemokraten.