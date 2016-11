Springes Bürgermeister nennt Trump-Wahl und 9/11 in einem Atemzug

Die Reaktionen auf die Wahl von Donald Trump als US-Präsident fallen in Deutschland zum großen Teil negativ aus. Springes Bürgermeister Christian Springfeld (FDP) veröffentlichte auf Facebook am frühen Nachmittag einen Beitrag, in dem er das Datum der Wahl und das der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in einem Atemzug nennt. „09-11 / 11-09“ lautete der Inhalt des Beitrags.

Will er damit die demokratische Wahl eines Staatsoberhaupt mit einem Anschlag vergleichen, bei dem rund 3.000 Menschen ums Leben kamen? „Nein, natürlich nicht“, sagte Springfeld auf Anfrage der Redaktion. Allerdings sei der 9. November „in mehrfacher Hinsicht ein tragisches und auch besonderes Datum“, so der Bürgermeister. Auf die Folgen des Flugzeugattentats aus dem Jahr 2001 für die amerikanische Gesellschaft bezogen sagte Springfeld: „Wer weiß, ob ohne 9/11 eine Radikalisierung in dieser Art und Weise jemals möglich gewesen wäre.“