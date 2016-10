Stadt setzt weiter auf Nachwuchskräfte

Die neuen Auszubildenen bei der Stadt Barsinghausen haben gerade erst vor zwei Monaten begonnen, doch die Bewerbungsphase für den August nächsten Jahres läuft bereits. Neben den zwei Stellen für ein Duales Studium als Stadtinspektoranwärter beziehungsweise Stadtinspektoranwärterin hat die Stadtverwaltung erneut zwei Ausbildungsplätze zum Verwaltungsfachangestellten ausgeschrieben. „Diese Stellen im gehobenen und im mittleren Dienst schreiben wir jedes Jahr unabhängig von der aktuellen Personalsituation aus“, erklärt Bürgermeister Marc Lahmann. Hinzu kommen für das Jahr 2017 jeweils ein Ausbildungsplatz als Fachkraft für Abwassertechnik und und ein Anerkennungspraktikum im Bereich der Sozialen Arbeit. Um für diese Stellen möglichst viele Bewerbungen und dadurch eine höhere Chance auf sehr gut qualifizierte Nachwuchskräfte zu erhalten, hat die Stadt wie bereits im vergangenen Jahr ihre Ausbildungskampagne gestartet, die unter dem Motto „Dein Sprungbrett in die Zukunft“ läuft.

„Die Fluktuation in der Verwaltung wird immer höher“, so Lahmann. Zwar habe er „kein Patentrezept“ dagegen, doch mit der Ausbildungskampagne solle dieser Entwicklung so weit wie möglich entgegengewirkt werden. Wer einen Ausbildungsplatz bei der Stadt erhält, kann laut Lahmann davon ausgehen, dass anschließend auch eine Übernahme erfolgt.

Die Kampagne beinhaltet neben großen Werbebannern und Flyern im Stadtgebiet sowie Aktionen in den weiterführenden Schulen auch zwei Infoveranstaltungen im Oktober. Diese finden am Donnerstag, 13. Oktober und am Donnerstag, 27. Oktober jeweils um 17 Uhr im Rathaus I statt. „Die Fokussierung der Ausbildungskampagne auf Barsinghausen ist bewusst gewählt“, berichtet Jeanette Wandel vom Personal-Fachdienst der Verwaltung. „Wir sind davon überzeugt, dass junge Leute aus Barsinghausen und der näheren Umgebung sich der Verwaltung mehr verbunden fühlen und mit mehr Leidenschaft ihrer Arbeit nachgehen“, sagt sie. Die schließe jedoch Bewerber aus anderen Gebieten selbstverständlich nicht aus, betont Wandel und ergänzt: „Am Ende zählt immer noch die Qualifikation.“

Darüber hinaus können junge Menschen auch im Jahr 2017 wieder ein Jahrespraktikum bei der Stadt Barsinghausen absolvieren. Das Angebot richtet sich an junge Männer und Frauen der elften Klassen. Während des Praktikums werden sie so behandelt wie Azubis im ersten Lehrjahr und erhalten dieselben Aufgaben – mit der Chance, anschließend einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Die Bewerbungsfrist für die Auszubi-Stellen endet am 31. Oktober, für die Praktika können sich Interessierte auch noch in den ersten Monaten des neuen Jahres bewerben.