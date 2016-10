Umfrage: Eltern wollen flexible Ganztagsgrundschule

Was muss eine Ganztagsgrundschule bieten? Worauf soll bei dem Betreuungskonzept besonderen Wert gelegt werden? Soll es die Möglichkeit geben, sein Kind für die Ganztagsbetreuung gegebenenfalls auch nur zwei oder drei Tage pro Woche anzumelden? Diesen und weiteren Fragen gingen Wiebke Rohland und Danny Grüneberg von der CDU Ronnenberg in Form einer Umfrage unter Ronnenberger Bürgern nach. Das Ergebnis: Eltern wünschen sich eine flexible Ganztagsbetreuung mit vielen Sport- und Freizeitangeboten, die auch in Kooperation mit örtlichen vereinen angeboten werden sollen.

141 Bürger nahmen an der Umfrage teil. Rund drei Viertel aller Teilnehmer sprachen sich für eine flexibel gestaltete Ganztagsgrundschule aus, das heißt es soll auch möglich sein, dass an einigen Tagen das Kind auch zu Hause den Nachmittag verbringen kann. Eine verpflichtende Ganztagsschule stößt in der Ronnenberger Bevölkerung offenbar nicht auf große Resonanz.

56 Prozent der Teilnehmer der Umfrage würden ihr Kind maximal drei Tage in der Grundschule ganztags betreuen lassen. Gerade einmal 20 Prozent würden diese Möglichkeit für fünf Tage in Anspruch nehmen.

Wenn die Kinder den Nachmittag in der Schule verbringen, sollen sie auch im Bildungsbereich gefördert werden. Auch dies ist ein Ergebnis der Umfrage. Geht es nach den Teilnehmern, soll vor allem eine Hausaufgabenbetreuung angeboten werden. Doch auch sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Schwimmen und Fußball, sollen möglich sein. Andererseits müssten auch Aktivitäten aus dem Bereich der Naturwissenschaften und der Technik bereitgestellt werden, so die mehrheitliche Meinung der Teilnehmer.

Da durch die längere Aufenthaltszeit in der Schule die Kinder weniger Zeit hätten, Angebote örtlicher Vereine wahrzunehmen, sehen zudem 86 Prozent der Umfrageteilnehmer in einer Kooperation mit Sportvereinen, der Feuerwehr oder dem THW eine gute Möglichkeit, dies zu kompensieren.

Ein wichtiges Thema bei der Ganztagsbetreuung ist das tägliche Mittagessen. Die CDU fragte die Teilnehmer danach, wie viel sie pro Mittagessen bereit wären, zu zahlen. 36 Prozent nannten einen Preis von drei Euro als Maximalbetrag. Knapp 32 Prozent würden auch 3,50 Euro zahlen, während 20 Prozent sogar vier Euro ausgeben würden. Lediglich 12,5 Prozent sagten, für sie wäre bereits bei 2,50 Euro schluss.