Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Am gestrigen Mittwoch kam es am Kaufland in Barsinghausen zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr kommt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte gegen 10.30 Uhr seinen grauen BMW 218d ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 11.30 Uhr zu

seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Der BMW wies im Bereich der hinteren rechten Tür sowie des hinteren rechten Kotflügels frische Krater

sowie frischen Lackabrieb in einer Höhe von 48 bis 66 Zentimetern auf.

Da schwarzer Fremdlack gesichert wurde, geht die Polizei davon aus, dass der Verkehrsunfall durch einen schwarzen Pkw verursacht wurde.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105 / 523-0 in Verbindung zu setzen.