Waldfriedhof und Zechenpark gesperrt

Durch die noch hängenden Blätter an vielen Bäumen können diese die nasse Schneelast nicht tragen. Selbst Platanen und Eichen sind in der Krone auseinandergebrochen. Aus diesem Grund ist im Barsinghäuser Stadtgebiet zurzeit der Waldfriedhof zurzeit gesperrt, Teile können erst nach Tauwetter und Baumpflegeeinsatz wieder freigegeben werden. Ebenfalls gesperrt sind Teile der Wege am Ziegenteich sowie der Zechenpark.

Die Verlängerung der Straße „Zur Heisterburg“ am Ortsrand Hohenbostels bleibt voraussichtlich bis einschließlich nächste Woche gesperrt. Hier sind umfangreiche Baumpflegearbeiten in den Eichenkronen im Landschaftsschutzgebiet notwendig, bevor der Weg in den Deister wieder genutzt werden kann.

Allgemein warnt die Stadt Barsinghausen vor dem Betreten aller Waldflächen. Die Schäden an den Bäume seien gravierend.