Was die Grünen im Rat erreichen wollen

Mit fünf Personen werden die Ronnenberger Grünen im neuen Rat vertreten sein. Als Fraktionsvorsitzender wurde einstimmig der bisherige Stellvertreter Jens Williges gewählt. Dessen Stellvertreter sind nun Andreas Beichler und Dorothea Pein. Letztere wird in der konstituierenden Sitzung erneut als Stellvertretende Bürgermeisterin kandidieren. Komplettiert wird die Ratsfraktion durch Uwe Buntrock aus Empelde und Michael Kühn aus Benthe, die zum ersten Mal im Rat sitzen werden.

Darin, dass es keine Mehrheitsgruppen mehr im neuen Rat geben wird, sieht Jens Williges eine Chance: Jede Fraktion sowie die Bürgermeisterin müssten nun um Mehrheiten werben und die anderen für die eigenen Inhalte überzeugen. Andreas Beichler äußert die Hoffnung, dass es im Rat dadurch „weniger Platz für unsachliche populistische Angriffe geben“ werde und die Ratsmitglieder sichs stattdessen mehr auf die Inhalte konzentrierten.

Zwar habe es auch in der Vergangenheit Abstimmungen mit unterschiedlichen Mehrheiten gegeben, merken die Grünen an. „Die allermeisten Abstimmungen erfolgten aber einstimmig.“ Laut eigener Aussagen lehnen die Ronnenberger Grünen „ideologische Lagerbildungen ab“. Weitaus wichtiger und konstruktiver sei es, bei den abzustimmenden Vorschlägen darauf zu achten, dass sie dem „Wohle der Bürgerinnen und Bürger“ dienten und „nachhaltig“ seien.

Eigene inhaltliche Akzente wollen die Grünen weiterhin im Bildungsbereich setzen, unter anderem durch die Förderung der Schulsozialarbeit. Auch eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung sowie der Erhalt und die Schaffung hochwertiger Schulräume steht auf dem Plan der Fraktion. „Bei der geplanten neuen Grundschule wollen wir an den Standard des Neubaus an der Marie-Curie-Schule anknüpfen“, heißt es seitens der Grünen. Dies beziehe sich sowohl auf die Schaffung eines positiven Lernumfelds als auch die energiesparende und wirtschaftliche Bauausführung. „Aber auch die bestehenden Schulen dürfen bei den Investitionsmitteln nicht vernachlässigt werden“, so die Forderung der Grünen.

Im Energiebereich wollen Williges und seine Fraktionskollegen die Aktivitäten bei der Energieeinsparung, bei den erneuerbaren Energien und dem Klimaschutz weiter stärken. Neben dem Passivhausstandard für öffentliche und private Neubauten gehört für die Fraktion der Ausbau der Solarenergienutzung und der Energieeinsparung weiterhin zu den wichtigsten Anliegen. Denn: „Von den im Rat einstimmig beschlossenen Zielen zur CO2-Reduzierung für Ronnenberg sind wir noch weit entfernt“, so die Grünen.

Ein Schwerpunkt des Fraktionsvorsitzenden Jens Williges werde es weiterhin sein, sich für

ausgeglichene Ergebnishaushalte einzusetzen. Die Grünen hätten den Haushalt mit ihren Initiativen um jährlich etwa eine Million Euro entlastet und dadurch einen Abbau der Kassenkredite ermöglicht, so deren Behauptung. Die Finanzierungskosten, also Abschreibungen und Zinsen für neue Investitionen, müssten aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden, so Williges.

Außerdem wollen sich die fünf Ratsmitglieder für ein Verkehrskonzept im Stadtgebiet einsetzen, das insbesondere die Bealnge von Fußgängern und Radfahrern berücksichtigen soll. „Es gibt in Ronnenberg immer noch zu viele Straßen und Wege, bei deren Nutzung die Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen sich nicht sicher fühlen können. Ein Beispiel ist hier die Ortsdurchfahrt in Ronnenberg“, heißt es seitens der Grünen.