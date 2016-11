Was kommt nach der Schule?

Im Sommer heißt es für viele Schüler der KGS Empelde Abschied von der Schule zu nehmen. Die Ausbildung steht dann bevor. Doch welche Ausbildung passt zu mir? Eine Entscheidung, die genau überlegt sein sollte. Um den Teenagern eine Orientierungshilfe zu bieten, fand am Donnerstag zum zweiten Mal die „Startklar!“-Aubsildungsmesse in der KGS statt – eine Aktion, die in den Reihen der Ronnenberger Unternehmen entwickelt wurde und in Kooperation mit der Stadt Ronnenberg und der KGS durchgeführt wird.

30 Unternehmen und staatliche Behörden präsentierten sich bei der zweiten Auflage der Ausbildungsmesse in den Räumlichkeiten der Schule, um sich und ihre Azubi-Stellen vorzustellen. Mit dabei waren unter anderem das INTEGRA Seniorenpflegezentrum in Ronnenberg, die Johanniter, die Polizei, die Bundeswehr, das Haus am Hirtenbach und der Hagebaumarkt in Empelde. Derzeitige Azubis und weitere Vertreter der Unternehmen und Institutionen beantworteten die zahlreichen Fragen der interessierten Schülerinnen und Schüler. So auch Torben Werder. Er absolviert derzeit bei Hagebaumarkt eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. „Bereits zu Schulzeiten habe ich dort ein Praktikum gemacht“, berichtet er. Da es ihm Spaß gemacht habe und seine Vorgesetzten offenbar auch zufrieden mit ihm waren, begann er in dem Markt an der B 65 seine berufliche Laufbahn.

Vor diesem Schritt stehen auch Luisa, Felicitas und Klaudia. Die Neuntklässlerinnen besuchten die Stände der Aussteller mit großem Interesse und hoher Aufmerksamkeit. „Mein Traumberuf ist Ärztin“, erzählt Luisa. Deshalb hörte sie den Ausführungen der Anwesenden Vertreter aus dem Pflege- und medizinischen Bereich besonders genau zu. „Mein Praktikum im Krankenhaus hat mich in meiner Einschätzung bestätigt, dass dies der richtige Berufszweig für mich ist“, sagte sie.

Ziel ist es laut Torsten Hung, Wirtschaftsförderer der Stadt Ronnenberg, die Ausbildungsmesse jährlich stattfinden zu lassen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel sei es umso wichtiger, jungen Menschen zu helfen, eine gute Ausbildung für sie zu finden, sagte er.