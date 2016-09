Erst schießen, dann trinken

Ein Tag der offenen Tür benötigt auch spannende Aktionen hinter besagter Tür. Das dachten sich auch die Verantwortlichen der Schützengesellschaft Bredenbeck, die den Tag zu einem Weinfest inklusive Ausschießen des Weinkönigs und der Weinkönigin umfunktionierten. Bei hochsommerlichen Temperaturen tat ein erfrischender Weißwein auch ganz gut, und so kamen zahlreiche Vereinsmitglieder, Freunde und Interessierte des Schießsports an den Rand des Deisters ins Clubheim.

Aber alles der Reihe nach. Schließlich sind mehrere Gläser Wein nicht gerade hilfreich, um angemessen mit einer Waffe umzugehen. Also ging es zunächst an den Schießstand. Je fünf Schuss mit dem Luftgewehr und der Luftpistole mit Auflage standen für die Teilnehmer an. Mit einem überragenden Ergebnis von 90 Ring konnte sich Anja Österreicher den Titel der Weinkönigin sichern. Auf den Plätzen zwei und drei folgten ihr Gisela Reese (72 Ring) und Katrin Bröder (63 Ring).

Extrem knapp ging es bei den Männern zu. Mit 83 Ring konnte sich Mathias Gödde hauchdünn gegen Andreas Läpke (82 Ring) durchsetzen. Bronze ging an Karl-Heinz Kiekhöfer mit 75 Ring. In der Lichtpunkt-Kategorie gewann Marten Groß (20 Ring) vor Marie Müller (15 Ring) und Lina Focke (sechs Ring). Auch Marianne Kügler, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Wennigsen, war vorbeigekommen, um sich an Luftgewehr und -pistole auszuprobieren. „Das war meine Premiere“, sagte Kügler. „Dafür war das aber nicht schlecht“, entgegnete Karsten Gummert, Schießsportleiter der Schützengesellschaft.