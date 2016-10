Windkraft: FDP setzt weiterhin auf höhere Mindestabstände

CDU, SPD und Grüne haben in der Regionsversammlung dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2016 mit großer Mehrheit zugestimmt. Im Bereich der Windenergieerzeugung gehört dazu auch ein Mindestabstand von 800 Metern zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauung. Die FDP-Fraktion empfindet diese 800 Meter als zu gering. Durch den Infraschall und den Schattenwurf der Rotoren seien gesundheitlichen Risiken für Bürgerinnen und Bürger zu hoch und Wertminderung von Grundstücken nicht ausgeschlossen, so die Ansicht der Liberalen. Einem Antrag der FDP, einen Mindestabstand von zehnfacher Nabenhöhe einer Windkraftanlage festzulegen, wurde in der Regionsversammlung nicht gefolgt.

Das Ziel größerer Abstände wollen die Liberalen in der Region Hannover nun auf anderem Wege verfolgen – und zwar über die Kommunalparlamente. Dies ist eines der Ergebnisse der Klausurtagung der FDP-Regionsfraktion in Steinkrug am vergangenen Wochenende. „Die Kommunen haben im Rahmen örtlicher Bauvorschriften noch Möglichkeiten der Einflussnahme“, erläuterte die Fraktionsvorsitzende Christiane Hinze. Die FDP-Ratsmitglieder in den jeweiligen Kommunen würden hierbei versuchen, ihren Beitrag zu leisten. „Eine Verhinderungspolitik dürfen und wollen wir allerdings nicht betreiben“, so Hinze. Viel mehr ginge es um „sachliche Politik im Sinne der Bürger“, wie Klaus Nagel, neues Mitglied der liberalen Ratsfraktion aus dem Wahlkreis Hemmingen, Wennigsen, Ronnenberg, Springe, berichtete.

Regionsumlage soll weiter gesenkt werden

Ein weiteres Thema der Klausurtagung waren die kommunalen sowie regionalen Finanzen. Einsparungen auf Regionsebene sieht die FDP unter anderem im Personalhaushalt. Dieser sei „viel zu aufgebläht“, sagte Hinze. Generell sei es in Zeiten hoher Steuereinnahmen auf Regionsebene sinnvoll und notwendig, die teils stark verschuldeten Kommunen zu entlasten, so die Liberalen. Unter anderem durch eine weitere Senkung der Regionsumlage. „Es müssen Kitas und Krippen gebaut werden“, so die Fraktionsvorsitzende. Dies seien „Investitionen, die die Kommunen finanziell schmerzen“, sagte sie. Eine Senkung der Regionsumlage wäre aus Sicht der Liberalen ein Schritt in die richtige Richtung.