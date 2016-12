Dax erklimmt Jahresbestmarke

Frankfurt/Main (dpa) – Die jüngste Aufholjagd am deutschen Aktienmarkt hat dem Dax ein neues Jahreshoch beschert. Der deutsche Aktienindex sprang auf eine Bestmarke für 2016 bei 10 903 Punkten.

Damit knüpfte der Leitindex an seinen bereits seit Wochenbeginn starken Lauf an. Nachdem die gescheiterte Verfassungsreform in Italien die Märkte weitgehend kalt gelassen habe, halte die gute Stimmung unter den Anlegern an, erläuterte Michael Hewson von CMC Markets. Seit August hatte sich die Marke von 10 800 Punkten als harter Widerstand für den Dax erwiesen.

Weitere Gewinne sah am Morgen auch der breitere Markt: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,81 Prozent auf 21 062,30 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax zog um 0,59 Prozent auf 1710,48 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,59 Prozent auf 1710,48 Zähler vor.

