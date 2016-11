Dax fällt wegen Furcht vor erneuter Eurokrise

Frankfurt/Main (dpa) – Am deutschen Aktienmarkt blicken die Anleger zunehmend nervös auf das Verfassungsreferendum in Italien am Wochenende.

Die Unsicherheit treffe ganz besonders den italienischen Bankensektor, strahle aber auch auf die übrigen europäischen Bankhäuser aus, sagte Marktbeobachter Jens Klatt.

Der Dax war am Vormittag zunächst um mehr als 1 Prozent auf den tiefsten Stand seit gut zwei Wochen abgesackt. Bis zum Nachmittag dämmte er die Verluste auf 0,72 Prozent ein und stand damit bei 10 622,64 Punkten. Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte 0,53 Prozent auf 20 800,28 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,90 Prozent auf 1711,06 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,61 Prozent nach unten.

Die Abstimmung am 4. Dezember über eine Reform des Senats könnte den Euroraum laut Experten mittelfristig in Probleme stürzen. Bei einem „Nein“ sind Neuwahlen wahrscheinlich, aus denen die euro-kritische Fünf-Sterne-Bewegung als Sieger hervorgehen könnte.