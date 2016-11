Dax kommt nur schwer voran

Frankfurt/Main (dpa) – Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger zur Wochenmitte kaum aus der Deckung gewagt. Der Dax büßte einen Teil seiner zwischenzeitlichen Gewinne wieder ein und lag zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 10 642,94 Punkten.

«Der Dax handelt weiter im Niemandsland zwischen 10 550 und 10 800 Punkten und wartet auf einen Impulsgeber, der kurz vor Weihnachten noch einmal etwas an Schwung aufs Börsenparkett bringt», sagte Marktbeobachter Jens Klatt.

Die Neuauflage der Fusionsverhandlungen zwischen Linde und Praxair sorgtezwar für etwas gute Laune. Allerdings hielten sich die Anleger vor dem Verfassungsreferendum am Wochenende in Italien mit Engagements zurück. Es droht eine neue Eurokrise, da Regierungschef Matteo Renzi für den Fall einer Niederlage seinen Rücktritt angekündigt hat.

Die Anleger blickten aber zunächst auf das Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien. Einem Delegierten zufolge haben sich die Kartellmitglieder inzwischen auf eine Kürzung der Fördermenge um 1,2 Millionen Barrel pro Tag geeinigt. Bereits zuvor haben die Ölpreise kräftig angezogen, was auch die Stimmung der Anleger etwas gehoben hatte.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte bis zum Nachmittag um 0,17 Prozent auf 20 899,07 Punkte vor und für den Techwerte-Index TecDax ging es um 0,15 Prozent auf 1716,56 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,39 Prozent.

Unter den Einzelwerten ragten Linde-Papiere mit einem Kurssprung von mehr als 5 Prozent auf das höchste Niveau seit einem Jahr klar heraus. Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer hatte am Dienstagabend mitgeteilt, einen überarbeiteten Fusionsvorschlag von Praxair erhalten zu haben. Erste Gespräche waren im September gescheitert. Nun hoffen die Anleger erneut auf das Entstehen eines Weltmarktführers für Industriegase.

Für Lufthansa-Papiere ging es dagegen am Dax-Ende um rund 2,5 Prozent abwärts, denn die Pilotenstreiks bei der Kranich-Linie gehen weiter.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,00 Prozent am Vortag auf 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 142,37 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab um 0,27 Prozent auf 161,48 Punkte nach. Der Euro-Kurs lag zuletzt bei 1,0644 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9395 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0576 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9455 Euro.

