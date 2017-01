Dax macht Verschnaufpause

Frankfurt/Main (dpa) – Der Dax hat seinen Konsolidierungskurs der vergangenen Handelstage in der neuen Woche beibehalten. Am späten Vormittag verlor der deutsche Leitindex 0,43 Prozent auf 11 549,17 Punkte, nachdem er in der ersten Woche des Jahres noch rund 1 Prozent gewonnen hatte.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gab am Montag um 0,47 Prozent auf 22 149,56 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg hingegen um 0,08 Prozent auf 1840,42 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,51 Prozent auf 3304,28 Zähler nach unten.

«Nach der fulminanten Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt im Dezember und einem starken Jahresauftakt hielten sich die Anleger in den letzten Tagen erst einmal mit Engagements zurück», resümierte LBBW-Investmentanalyst Wolfgang Albrecht. Eine Verschnaufpause sei deshalb nicht überraschend.

