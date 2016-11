Dax schwächelt wieder leicht

Frankfurt/Main (dpa) – Nach einem freundlichen Wochenauftakt hat der Dax wieder nachgegeben. Während an der Wall Street ein neuer Rekord aufgestellt wurde, blieb dem deutschen Leitindex der Sprung über die Marke von 10 800 Punkten weiterhin verwehrt.

Mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 10 662,44 Punkten verabschiedete sich der deutsche Leitindex aus dem Handel.

Laut Experten setzen Anleger derzeit eher auf den US-Markt als auf europäische Aktien. So gelang dem New Yorker Leitindex Dow Jones am Dienstag erstmals der Sprung über die Marke von 19 000 Punkten und nun kletterte er weiter in Richtung 19 100 Punkte. Der Dax dagegen ist immer noch weit von seinem vor einem Jahr erreichten Rekordstand bei knapp 12 400 Zählern entfernt. Sorgen um die Außenhandelspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und die politische Zukunft in Italien bremsen hierzulande die Risikobereitschaft der Anleger.

Ähnlich wie der Dax schwächelten an diesem Tag daher auch die deutschen Nebenwerte-Indizes und die anderen großen Börsen Europas. So beendete der deutsche Technologie-Index TecDax den Handel mit minus 1,29 Prozent bei 1717,82 Punkten. Der MDax hielt sich dank freundlicher Immobilienwerte deutlich besser und schloss mit minus 0,07 Prozent bei 20 697,50 Zählern. Der EuroStoxx 50 als Kursbarometer der Eurozone beendete den Tag mit minus 0,40 Prozent auf 3032,14 Punkte, und auch der Pariser Cac 40 schloss ähnlich. Der britische FTSE 100 hielt sich auf dem Niveau vom Vortag.

Unter den Einzelwerten stand mit Infineon ein Nachzügler der Berichtssaison im Fokus. Nach einem schwankungsreichen Auftakt schlossen die Papiere mit einem Plus von 2,41 Prozent. Das Gesamtbild der Zahlen wurde zwar als durchwachsen angesehen, doch der längerfristige Ausblick des Chipherstellers kam gut an.

Freundlich zeigten sich auch die Vorzugsaktien von Volkswagen im Dax, die entgegen einer schwachen Branchentendenz um 1,99 Prozent stiegen. Die US-Bank Goldman Sachs rät nunmehr zum Kauf der Papiere.

Gefragt waren außerdem Stahlwerte, was Händler mit fortgesetzten Hoffnungen auf bessere Zeiten im Sektor begründeten. Thyssenkrupp knüpften mit plus 0,83 Prozent an ihre deutlichen Vortagsgewinne an und im MDax stiegen Salzgitter um 0,91 Prozent.

Die Lufthansa-Aktionäre mussten sich heute einmal mehr mit Streiks auseinandersetzen. Mit einem Anstieg um 0,43 Prozent machten die Papiere der Fluggesellschaft einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wett.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,05 Prozent am Vortag auf 0,02 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 142,25 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,21 Prozent auf 161,00 Punkte. Der Kurs des Euro fiel zuletzt auf 1,0558 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0602 (Dienstag: 1,0617) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9432 (0,9419) Euro.