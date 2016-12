Dax steigt auf höchsten Stand des Jahres

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Aktienmarkt hat sich für eine lang ersehnte Jahresendrally in Stellung gebracht.

Weil Anleger auf die geldpolitische Großzügigkeit der Europäischen Zentralbank setzten, erklomm der Dax neue Jahresbestmarken.

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex mit 1,33 Prozent im Plus bei 10 919,11 Punkten. In der Spitze war er zuvor bis auf knapp 10 947 Punkte geklettert. Damit rückt auch die psychologische Marke von 11 000 Punkten immer näher.

Satte Gewinne sah auch der breitere Markt: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen zog erstmals seit Anfang November wieder über die Marke von 21 000 Punkten – zuletzt stand hier ein Plus von 0,94 Prozent auf 21 089,61 Punkte zu Buche. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,86 Prozent auf 1715,02 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,80 Prozent auf 3125,62 Zähler vor.

Die Aufholjagd im Dax hatte zum Wochenstart begonnen, als die gescheiterte Verfassungsreform in Italien die Märkte weitgehend kalt gelassen hatte. «Der Optimismus steigt, dass die EZB ihre lockere Geldpolitik verlängert und eine Lösung für Italiens unterkapitalisierte Banken finden wird», sagte Mike van Dulken von Accendo Markets mit Blick auf die europäischen Währungshüter, die an diesem Donnerstag ihren Leitzinsentscheid bekannt geben werden.

Banken standen im Dax einmal mehr auf dem Siegertreppchen. Trotz der politischen Krise in Italien, die eine Sanierung der kriselnden italienischen Finanzhäuser nicht erleichtern dürfte, sind die Kurse der Branche europaweit auf dem Vormarsch.

Neben der Hoffnung auf die EZB verwiesen Börsianer als Anlageargument auf ein verbessertes Zinsumfeld. So verteuerten sich Aktien der Commerzbank um 3,36 Prozent und jene der Deutschen Bank um mehr als 2 Prozent.

Ebenfalls kräftige Kursgewinne konnten Aktien aus der Autobranche einfahren, die im Einklang mit dem europaweit starken Trend anzogen. Vorne weg zogen die Anteile von Continental, BMW und Volkswagen mit Kursgewinnen von bis zu 3 Prozent.

Fest zeigten sich auch die Aktien der Deutschen Post, die nach einer Empfehlung der Investmentbank RBC Capital um 1,7 Prozent stiegen. Sie erreichten mit zwischenzeitlich gut 30 Euro das höchste Niveau seit Mai vergangenen Jahres.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,11 Prozent am Vortag auf 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 141,54 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 160,12 Punkte. Der Euro hielt sich mit zuletzt 1,0735 US-Dollar auf dem Niveau vom Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0734 US-Dollar festgesetzt.

Kurse der Deutschen Börse