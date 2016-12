Dax steigt: Italienisches Nein zur Reform lässt Anleger kalt

Frankfurt/Main (dpa) – Die gescheiterte Verfassungsreform in Italien hat dem deutschen Aktienmarkt nichts anhaben können.

Nachdem der Dax in der vergangenen Woche im Vorfeld des Referendums noch knapp 2 Prozent eingebüßt hatte, kamen die Anleger nun wieder aus ihrer Deckung. Der deutsche Leitindex stand am Mittag um 1,41 Prozent höher bei 10 661,52 Punkten.

Auch am breiteren Markt ging es wieder aufwärts: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stand im Mittagshandel um 1,06 Prozent höher bei 20 747,65 Zähler und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,80 Prozent auf 1699,91 Punkte nach oben.

Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt ein Plus von 1,26 Prozent auf 3053,23 Zähler zu Buche. Sehr besonnen war auch die Reaktion an den Devisenmärkten: Der Euro gab zwar zunächst nach, konnte sich aber erholen und stand zuletzt nahezu unverändert. Auch an den Anleihemärkten hielten sich die Ausschläge in Grenzen.

