Dax verliert: Börse startet uneinheitlich in die Woche

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Aktienmarkt hat ohne klaren Trend eröffnet. Der Dax notierte wenige Minuten nach Börsenstart 0,14 Prozent tiefer bei 11 583,23 Punkten.

In der ersten Woche des Jahres hatte er noch um rund 1 Prozent zugelegt. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gab am Montag leicht um 0,10 Prozent auf 22 232,81 Punkte nach.

Der Technologiewerte-Index TecDax rückte dagegen um 0,65 Prozent auf 1850,87 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,20 Prozent auf 3314,63 Zähler nach oben.

