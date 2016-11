Lufthansa streicht für Donnerstag 912 Flüge

Frankfurt/Main (dpa) – Angesichts hunderter Flugausfälle mit etwa 100 000 betroffenen Passagieren durch einen neuen Pilotenstreik drängt die Lufthansa die Gewerkschaft VC zu einer Vermittlung.

Die Fluggesellschaft streicht wegen des verlängerten Pilotenstreiks auch am Donnerstag eine Vielzahl von Flügen. 912 Verbindungen seien betroffen, teilte die Lufthansa mit.

«Wir sagen: Wir müssen die Schlichtung haben», sagte Lufthansa-Sprecher Martin Leutke im ZDF-«Morgenmagazin». Er warf der Vereinigung Cockpit (VC) vor, sie sei «offenbar mehr an einer Eskalation interessiert als an einer zielorientierten Lösung des Konflikts». Zugleich betonte das Unternehmen seine Bereitschaft zu neuen Tarifverhandlungen. Doch der Tarifstreit scheint derzeit festgefahren: Die Gewerkschaft drohte mit einer Fortsetzung des Arbeitskampfs.

Die VC-Piloten legten die Fluglinie seit der Nacht mit ihrem mittlerweile 14. Streik großenteils lahm. Allein für heute sagte Deutschlands größte Airline fast 900 Flüge ab, davon etwa 50 Interkontinentalverbindungen. An diesem Donnerstag soll der Streik weitergehen. Nicht betroffen sind Flüge der Lufthansa-Billigtöchter Eurowings und Germanwings sowie der Konzerngesellschaften AUA, Swiss, Brussels Airlines und Air Dolomiti. Am Mittwochmittag wollte die Lufthansa einen Sonderflugplan für Donnerstag veröffentlichen.

Die Gewerkschaft verteidigte den neuen Streik. «Wir sind abgekoppelt worden von der Lohnentwicklung in Deutschland in den letzten fünf Jahren und da möchten wir nicht länger zuschauen», sagte VC-Sprecher Jörg Handwerg im «Morgenmagazin». Solange «kein verhandlungsfähiges Angebot» von der Lufthansa komme, könne es immer wieder zu neuen Ausständen kommen.

Eine Schlichtung hatte die VC bereits am vergangenen Mittwoch abgelehnt. Lufthansa kritisierte: «Wenn sich die Gewerkschaft dieser Suche nach einer Lösung verschließt, verursacht sie jetzt einen vermeidbaren Schaden für alle betroffenen Kunden und für die 115 000 Kolleginnen und Kollegen der Lufthansa Group.» Im Sommer hatte sich die Lufthansa mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo unter Vermittlung des SPD-Politikers Matthias Platzeck erfolgreich für das Kabinenpersonal geeinigt.

Den Piloten hatte die Airline zuletzt ein Lohnplus von 2,5 Prozent bis Ende 2018 angeboten. «Das ist aus unserer Sicht kein seriöses Angebot», sagte Handwerg. Die VC verlangt Tariferhöhungen von zusammen 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren bis April 2017. Die Gewerkschaft verweist darauf, dass es sei fünf Jahren keine Gehaltserhöhungen gegeben habe, während das Unternehmen Milliardengewinne eingefahren habe.

Der Anlass

des aktuellen Streiks sind die Forderungen zum Gehalt der rund 5400 betroffenen Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings.

Den Lufthansa-Vorschlag, in eine Schlichtung einzusteigen, hatte die VC vergangene Woche abgelehnt. Einen Antrag des Konzerns, den Ausstand per einstweiliger Verfügung zu verbieten, lehnte das Landesarbeitsgericht Hessen am Dienstagabend ab. Zuvor hatte bereits das Arbeitsgericht Frankfurt dem Unternehmen eine Absage erteilt. «Wir dürfen Tarifpolitik unsererseits nicht einer Bewertung unterziehen. An Tarifpolitik dürfen wir als staatliches Gericht nicht heran», erklärte der Vorsitzende Richter Martin Becker.

Die bislang letzte Streikrunde in dem seit April 2014 laufenden war im September 2015 abgebrochen worden, nachdem das Landesarbeitsgericht Hessen einzelne Streikziele als rechtswidrig eingeschätzt hatte. Seitdem hat die VC ihre Verhandlungstaktik geändert und sich auf offene Tarifthemen konzentriert.

Der deutsche Flughafenverband ADV befürchtet Schäden in Millionenhöhe durch den Streik. Die Airports seien inzwischen immer häufiger Schauplatz von Tarifauseinandersetzungen, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Diese Entwicklung ist nicht akzeptabel und geht weit über das vertretbare Maß hinaus.»

Die Vereinigung Cockpit (VC) ist 1969 gegründet worden und hat aktuell rund 9300 Mitglieder. Seit dem Jahr 2000 ist sie auch als Gewerkschaft aktiv. Die VC wird von nahezu allen deutschen Fluggesellschaften als Tarifpartner anerkannt.

Vor dem ersten Abschluss bei der Lufthansa im Jahr 2001 wurden die Pilotengehälter von der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) ausgehandelt, die in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufging. VC-Präsident ist seit 2012 der Lufthansa-Cargo-Pilot Ilja Schulz.