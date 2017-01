Nach starkem Jahresauftakt: Dax gönnt sich Verschnaufpause

Frankfurt/Main (dpa) – Nur wenig verändert hat sich der deutsche Aktienmarkt am Nachmittag gezeigt. Der Dax notierte zuletzt praktisch unverändert bei 11 598,49 Punkten, nachdem er vormittags um die Marke von 11 600 Punkten gependelt hatte. Am Montag war der deutsche Leitindex um mehr als ein Prozent gestiegen.

Der MDax, der gemeinsam mit dem SDax am Montag ein Rekordhoch erreicht hatte, gewann am Dienstag 0,18 Prozent auf 22 444,82 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,14 Prozent auf 1843,08 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,26 Prozent nach oben.

«Die anziehende Inflation und besseres Wachstum in der Eurozone könnten den Bullen in diesem Jahr in die Hände spielen», erklärte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. «Nachdem der DAX von August bis November nicht vom Fleck kam, will er nun in kürzester Zeit alles nachholen.»

Positive Nachrichten kamen am Dienstag vom deutschen Arbeitsmarkt. So ging die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl im Dezember um 17 000 zurück. Experten hatten mit weniger guten Zahlen gerechnet.

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Dezember überraschend deutlich beschleunigt. Die Jahresinflationsrate stieg von 0,8 Prozent im Vormonat auf 1,7 Prozent. Dies ist der stärkste Anstieg seit Juli 2013. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent gerechnet.

Unter den Einzelwerten profitierte Infineon, die Papiere verteuerten sich um gut ein Prozent. Zalando-Aktien kletterten um 2,29 Prozent. Bereits zum Wochenstart waren die Papiere des Online-Modehändlers um mehr als anderthalb Prozent gestiegen. Die Anleger setzten offenbar auf ein gut gelaufenes Weihnachtsgeschäft, sagte ein Händler.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,00 Prozent am Vortag auf 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,26 Prozent auf 142,21 Punkte. Der Euro-Bund-Future verlor 0,52 Prozent auf 163,60 Punkte. Der Kurs des Euro fiel auf zuletzt 1,0386 US-Dollar. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0465 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9556 Euro gekostet.

