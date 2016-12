Nein zur italienischen Verfassungsreform lässt Dax kalt

Frankfurt/Main (dpa) – Die gescheiterte Verfassungsreform in Italien hat dem deutschen Aktienmarkt nichts mehr anhaben können. Nachdem der Dax schon in der vergangenen Woche vor dem Referendum knapp 2 Prozent eingebüßt hatte, kamen die Anleger nun wieder aus ihrer Deckung.

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 1,37 Prozent höher bei 10 657,63 Punkten.

Eine klare Mehrheit der italienischen Wähler hatte bei der Volksabstimmung am Sonntag eine Verfassungsänderung abgelehnt – mit ihr sollte das System zweier gleichberechtigter Parlamentskammern abgeschafft und die Dauer von Gesetzesvorhaben verkürzt werden. Die Ablehnung war allerdings an den Märkten erwartet worden. Starke Kursschwankungen wie bei der überraschenden Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten oder dem Brexit-Votum blieben aus. Überdies wirkte die Wahl des Europa-freundlichen Alexander Van der Bellen zu Österreichs Bundespräsidenten beruhigend.

Die klare Niederlage des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi «bedeutet zwar nun Arbeit für die Politik in Italien, aber auch erst einmal Gewissheit», sagte ein Händler mit Blick auf Renzis Rücktrittsankündigung.

Auch am breiteren Markt ging es zu Wochenbeginn wieder aufwärts: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg zuletzt um 0,99 Prozent auf 20 732,46 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,17 Prozent und legte auf 1706,15 Punkte zu. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,82 Prozent auf 3039,89 Zähler zu Buche.

Auf Unternehmensseite standen nach dem Italien-Referendum am Montag vor allem die krisensensiblen Banken im Fokus. Die Angst, dass die Gesundung der italienischen Geldinstitute mit ihren milliardenschweren faulen Krediten nun noch schwieriger werden dürfte, hatte vor dem Wochenende den Finanzsektor europaweit belastet. Doch die Aktien der Deutschen Bank setzten zur Gegenbewegung an und gewannen 1,45 Prozent. Commerzbank-Papiere büßten hingegen am Indexende 1,59 Prozent ein.

Der Euro gab zwar zunächst nach, konnte sich aber erholen und stand zuletzt moderat im Plus bei 1,0692 US-Dollar. Am Freitag hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,0642 Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,9397 Euro. Auch an den Anleihemärkten hielten sich die Ausschläge in Grenzen. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,11 Prozent am Freitag auf 0,10 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 141,81 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,57 Prozent auf 160,20 Punkte.

