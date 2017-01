Rekordjahr für Deutschland-Tourismus in Sicht

Wiesbaden (dpa) – Der Deutschland-Tourismus ist auf dem Weg zum siebten Rekordjahr in Folge. Von Januar bis November 2016 stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland um 3 Prozent auf 420,2 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Im Gesamtjahr werde die Zahl der Übernachtungen voraussichtlich einen neuen Bestwert von rund 448 Millionen erreichen (plus 3 Prozent), prognostizierte die Behörde.

Die Attentate von Würzburg und Ansbach im Sommer sowie der Anschlag im Dezember auf dem Berliner Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen getötet und viele schwer verletzt wurden, hatten Sorgen vor Folgen für den Deutschland-Tourismus geweckt.

Im November verzeichneten Hotels und Pensionen ein Plus von 2 Prozent auf 28,7 Millionen Übernachtungen. Davon entfielen 5,3 Millionen Übernachtungen auf Reisende aus dem Ausland (plus 3 Prozent) und 23,4 Millionen auf Gäste aus dem Inland (plus 2 Prozent). Die Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.