Schwache Wall Street zieht Dax runter

Frankfurt/Main (dpa) – Nach Tagen der Lethargie ist etwas Bewegung in den deutschen Aktienmarkt gekommen.

Im Sog der Wall Street und der Börse in Tokio fiel der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,55 Prozent auf 11 411,93 Punkte. Er kam so vom höchsten Niveau seit August 2015 zurück, auf das er sich in der Vorweihnachtszeit aufgeschwungen hatte. Auf Jahressicht steht er mit mehr als 6 Prozent im Plus.

Auch die anderen deutschen Indizes gaben nach: Der MDax als Heimat der mittelgroßen Werte entfernte sich mit 0,42 Prozent Minus und 22 061,26 Punkten von seinem Rekordniveau der vergangenen Tage. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,63 Prozent auf 1800,07 Punkte. Auch für den EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach unten.

