Zurückhaltung am Aktienmarkt vor Trumps Amtseinführung

Frankfurt/Main (dpa) – Vor Donald Trumps Amtseinführung als US-Präsident überwiegt am deutschen Aktienmarkt die Vorsicht.

Der Dax notierte in der ersten Handelsstunde 0,04 Prozent tiefer bei 11 591,68 Punkten. Damit hält die Hängepartie beim deutschen Leitindex an: Seit Jahresbeginn zeigt er sich in einer engen Spanne um die Marke von 11 600 Punkten gefangen. Auf Wochensicht steuert der Dax auf ein Minus von 0,32 Prozent zu.

Eine lange Wartezeit gehe zu Ende, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Nach der Rally seit Trumps Wahlsieg im November schienen die Finanzmärkte nun nervös zu werden. Der neue Präsident habe sehr hohe Erwartungen für deutliche Steuersenkungen und Investitionen in die Infrastruktur geschürt – jetzt sei die Frage, ob er diese erfüllen könne.

Die anhaltende Unsicherheit bekamen auch die anderen deutschen Aktienindizes zu spüren, zumal Rückenwind von den Übersee-Börsen fehlte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 22 633,60 Zähler ebenso auf der Stelle wie der Technologiewerte-Index TecDax, der um 0,03 Prozent auf 1837,05 Punkte zulegte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent auf 3294,85 Punkte nach oben.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Donnerstag den fünften Tag in Folge mit Verlusten geschlossen. In Asien fanden die wichtigsten Aktienmärkte keine gemeinsame Richtung. Derweil werteten Ökonomen die jüngsten chinesischen Wachstumsdaten als Zeichen der Stabilisierung.

Kursbewegende deutsche Unternehmensnachrichten gab es kaum. Im TecDax konnte Dialog Semiconductor mit plus 0,71 Prozent den gestrigen Kursverlust zumindest teilweise wieder aufholen. Börsianer sahen im starken Ausblick des US-Halbleiterzulieferers Skyworks Solutions für das erste Geschäftsquartal auch positive Impulse für Dialog.

Ansonsten sorgten einmal mehr Analystenkommentare für Impulse. Die Titel des Anlagenbauers Dürr eroberten mit plus 2,23 Prozent die MDax-Spitze. Hinter Dürr belegten die Evonik-Aktien dank eines Kursanstiegs von 1,42 Prozent den zweiten Platz im MDax. Dagegen büßten die Aktien der Containerreederei Hapag Lloyd im SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen 1,12 Prozent ein.

