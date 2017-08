Ronnenberg. Die Stadt Ronnenberg gibt bekannt:

„Die nächste kostenfreie Rechtsberatung für Frauen in Krisensituationen findet am Donnerstag, den 18. August von 17 – 18 Uhr im Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg in Empelde, Stille Str. 8 statt. Eine Anwältin berät persönlich bei Scheidung, zum Sorge- und Unterhaltsrecht sowie bei Gewalterfahrungen und Stalking. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0511/ 431531 oder unter frauenzentrum@ronnenberg.de.“

