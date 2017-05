Manchester-Attentat: Die Welt stumpft ab – wir auch

Jeder Mensch, der durch einen Terroranschlag ums Leben kommt, verdient unsere Trauer und dessen Familie unser Mitgefühl. Jeder Mensch, der einen solchen Anschlag plant oder durchführt, verdient unser tiefste Verachtung. Wenn es sich bei den Opfern auch noch um Kinder handelt, ist die Widerwärtigkeit noch unerträglicher. Die Bürger Europas müssten eigentlich angesichts dieser ekelhaften, feigen und verachtenswerten Tat vor Wut schäumen. Doch was passiert? Bis auf die Floskeln von Politikern, die sie nach jedem Terroranschlag in die Welt tragen, ist weitestgehend nur eine stumme Kenntnisnahme zu beobachten.

Kein Vergleich mehr zu den massenhaften Solidaritätsbekundungen aus der Zivilgesellschaft, die es noch nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo gab, keine öffentliche Trauer, wie es sie nach dem Anschlag auf den Pariser Nachtclub und den jüdischen Supermarkt gab, keine Verunsicherung, wie nach dem Axt-Angreifer bei Würzburg. Nicht einmal für ein anlassbezogenes Profilbild bei Facebook reicht es noch. Die Welt wird immer grausamer, brutaler und unsicherer. Jetzt sind es sogar gezielt Kinder, die sich die Terroristen als Ziel aussuchen. Die Welt stumpft ab – und wir auch.

Auch ich habe mich am Montagabend, als die Meldung über die Nachrichtenticker verbreitet wurde, weniger geschockt gefühlt, als noch bei den Attentaten der jüngsten Vergangenheit. Statt sofort die Nachrichtensender im Fernsehen anzuschalten, um amich über die Entwicklungen vor Ort zu informieren, wie ich es bislang immer getan habe, las ich die Nachrichten der Presseagenturen und legte mein Smartphone wieder zur Seite. Als ich später im Bett lag, wusste ich: Das darf eigentlich nicht sein.

Der Terror darf nicht zur Gewohnheit werden. Nicht wenige Experten in den deutschen Medien erzählen uns, wir müssten in Europa mit dem Terror leben, er sei nun einmal existent nicht zu verhindern. Und durch unsere Wut und Verunsicherung würden wir ohnehin nur genau die Emotionen zeigen, die die Terroristen mit ihren Taten in uns wecken wollen. Ist also die stumme Kenntnisnahme und ein „Das Leben geht weiter“ genau richtig? Mitnichten. Denn nach jedem Anschlag gibt es Menschen, deren Leben nicht weitergeht. Das dürfen wir nicht tolerieren.