Polizei Ronnenberg: Neuer Leiter des Einsatz- und Streifendienst

Ronnenberg. Wie Christoph Badenhop, Leiter des Polizeikommissariates Ronnenberg heute bekannt gegeben hat, ist Axel Feldmann bereits seit Anfang September nicht mehr Leiter des Einsatz- und Streifendienstes vor Ort. „Herr Feldmann hat unser PK auf eigenen Wunsch verlassen, um eine neue Aufgabe in der übergeordneten Polizeiinspektion Garbsen wahrzunehmen. Ich freue mich sehr für ihn und wünsche ihm dazu alles Gute“, erklärt Badenhop.

Die Nachfolge Feldmanns hat Oliver Müller übernommen: Müller ist Vater zweier Kinder, er ist seit 27 Jahren im Polizeidienst. Nach Verwendungen in der Polizeidirektion Hannover, des

Innenministeriums und der Polizeiinspektion Garbsen, hat er nun den freien Posten in

Ronnenberg übernommen. „Ich heiße ihn herzlich willkommen in unserem Team

und freue mich auf unsere Zusammenarbeit“, so Badenhop.

