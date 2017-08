Ronnenberg: Radfahrer schwer verletzt

Ronnenberg. Sonntagnachmittag (6. August) ist ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer an der Straße In der Beschen im Ronnenberger Stadtteil Empelde alleinbeteiligt gestürzt. Dabei hat er sich nach Angaben der Polizeidirektion Hannover schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Der 59-jährige Ronnenberger fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Mountainbike entlang der Straße In der Beschen in Richtung Hansastraße, als er in Höhe der Straße Auf der Halde ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Zweirad verlor.

„Im weiteren Verlauf stürzte der offensichtlich alkoholisierte Mann auf die Straße und blieb dort schwer verletzt liegen“, erklärte Polizeisprecher Mirco Nowak. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

Nun ermittelt die Polizei gegen den 59 Jahre alten Mann wegen Trunkenheit im Verkehr.

(red)