Umgestürzter Baum am Gehrdener Berg durch Feuerwehr entfernt

Gehrden. Spaziergänger meldeten laut Feuerwehr am Sonntag eine Gefahrenstelle durch einen entwurzelten Baum. Dieser bafand sich am südöstlichen Rand vom Gehrdener Berg. Im Bereich einer Kreuzung, die stark von Fußgängern und Radfahrern genutzt werde, war ein etwa 18 Meter hoher Baum entwurzelt. Er hatte sich mit der Krone in drei anderern Bäumen verfangen.

Eigentümer brauchte Hilfe

„Der instabil und schräg über die Wegkreuzung hängende Baum stellte eine erhebliche Gefahr für Passanten dar“, sagte Rainer Kunze von der Feuerwehr Gehrden. Da sich der Eigentümer des Waldstückes nicht in der Lage sah, die Gefahrenstelle selbst und unmittelbar zu beseitigen (oder zunächst angemessen abzusichern), hat sich die Feuerwehr der Sache angenommen.

Kettensäge eingesetzt

Einsatzkräfte sicherten zunächst den Bereich rund um den gefährlichen Baum ab. Dann trennte sie seinen schräg stehenden Stamm mit Hilfe einer Motorkettensäge vom Wurzelballen ab. Danach zogen 12 Feuerwehrleute den Baum mit Hilfe einer am Rüstwagen verbauten Seilwinde solange am Stamm, bis sich die Baumkrone aus den anderen Bäumen löste – und aus etwa 12 Metern Höhe zu Boden krachte. Wumms!

Anschließend wurde der 50 Zentimeter dicke Baum zerteilt und entfernt. Nach etwa drei Stunden endete der Einsatz. Die beiden Fahrzeuge der Schwerpunktfeuerwehr konnten wieder einrücken.

Ursache unklar

Über den genauen Zeitpunkt und die Ursache für das Kippen des Baumes liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

(red)

