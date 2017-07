25-jährige Autofahrerin prallt auf parkenden Wagen in Groß Munzel

Eine 25-jährige Hannoveranerin befuhr am Samstag, 22. Juli, gegen 15:05 Uhr mit ihrem Seat die Straße Spielburg (Landesstraße 392) in Barsinghausen/Groß Munzel aus Wunstorf kommend. In der Ortsdurchfahrt stieß sie mit ihrem Auto gegen das Heck eines am rechten

Fahrbahnrand geparkten Ford.

Da die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Medikamenten (Beruhigungsmittel) stand, wurde ihr auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An den beiden Autos entstand ein Schaden von circa 4000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105/5230 in Verbindung zu setzen.