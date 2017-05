29-Jähriger stirbt bei Unfall zwischen Egestorf und Langreder

Zwischen Egestorf und Langreder ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-Jähriger tödlich verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann mit seinem Krad die L 401 aus Egestorf kommend in Richtung Langreder. In einer scharfen Rechtskurve geriet er aus bislang nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr, stieß dort mit dem Suzuki eines 49-Jährigen zusammen und stürzte zu Boden.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der 29-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Suzuki und seine 51 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird vonseiten der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die L 401 voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

(ms / zim)