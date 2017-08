Anmeldung für Golfturnier Barsinghausen läuft

Barsinghausen. Am 12. August findet die 13. Barsinghäuser Golf Trophy statt. Da es in Barsinghausen keinen eigenen Golfplatz gibt, treten die Teilnehmer im Golfclub am Deister in Bad Münder an. Bei dem Golfturnier sind alle Spieler startberechtigt, die ihren Wohnsitz in Barsinghausen haben und die Mitglied in einem anerkannten Golfclub sind. Die Schirmherrschaft des Turniers übernimmt, wie im Vorjahr, Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann.Mitveranstalter Hans-Joachim Hillig sagt: „Wir spielen ein Spaßturnier, da kann jeder locker rangehen.“

Anmeldungen sind noch bis zum 9. August unter folgender Email-Adresse möglich: inf@golfclub-deister.de Mitglieder des GC Deister zahlen 20 Euro, Mitglieder anderer Clubs 50 Euro. Ein anschließendes Essen ist inklusive. (tow)