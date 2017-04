Anna Forcke-Stift: Sanierungsbeginn wohl erst in 2018

„Eigentlich wollten wir schon viel weiter mit den Sanierungsarbeiten bei ‚Anna‘ sein“, erklärt Ernst Wildhagen. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea hat er sich entschlossen, aus dem jahrelang leerstehenden Anna Forcke-Stift ein Hospiz zu machen. Doch die Wildhagens haben mittlerweile gemerkt: Die bürokratischen Hürden sind groß und die Entscheidungswege lang. Daher werde sich der Beginn der Sanierung voraussichtlich auf das kommende Jahr verschieben, erklären die Eigentümer.

„Wir haben gelernt, dass man viel Geduld und Ruhe haben muss“, so Ernst Wildhagen. Zwar seien die Planungen bereits sehr weit fortgeschritten, doch in vielen Bereichen, in denen die Bauherren auf Entscheidungen anderer angewiesen sind, dauerte alles länger, als ursprünglich gedacht. So gebe es beispielsweise bei den Förderanträgen ganz unterschiedliche Entscheidungsgremien und Termine. „Die Höhe der Fördermittel wird erst im Laufe des Jahres feststehen. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Maßnahme“, so Andrea Wildhagen.