ASB integriert: Junger Syrer beginnt Ausbildung

Vor rund 20 Monaten hat der Syrer Anas Al Turkey seine Heimatstadt „Der Alzour“ in Ostsyrien wegen Krieg und Terror verlassen müssen. Schutz fand er in Barsinghausen. Nun steht der Einstieg in das Berufsleben für ihn an. Der 31-Jährige gelernte Kaufmann beginnt am 1. August eine Ausbildung zum Altenpfleger beim Arbeiter-Samariter-Kreisverband Hannover-Land/Schaumburg (ASB).

Anas ist über eine Empfehlung zweier beim ASB tätigen Syrer auf seinen zukünftigen Arbeitgeber aufmerksam geworden und bereits ein Praktikum erfolgreich absolviert. „Ich habe viel Gutes über den ASB gehört und daher den Kontakt gesucht“, erklärt Anas, der bereits den B1 Deutschsprachkurs im Gepäck hat und in Kürze seine Sprachkenntnisse mit dem B2 Kurs noch einmal verbessern möchte. „Ich werde mit alten Leuten arbeiten und es ist wichtig, dass sie mich gut verstehen können“, so Anas weiter. Ältere Menschen hätten in seiner Heimat einen hohen Stellenwert. Daraus resultiere auch sein Wunsch, eine Ausbildung als Altenpfleger zu beginnen.

ASB-Personalchefin Wiebke Di Girolamo und ASB-Kreisgeschäftsführer Jens Meier sind begeistert von dem jungen Mann, der neben seinem freundlichem Auftreten auch gute Zeugnisse vorweisen konnte. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Anas einen Ausbildungsvertrag zu machen“, erklärt Meier, der seit seinem Engagement unter anderem in der ASB Notunterkunft in Sumte sich weiterhin für die Integration von Flüchtlingen starkmacht. Laut Meier sind unter anderem Sprache, Bildung und Ausbildung die Schlüssel zur Integration. „Wir helfen hier und jetzt“ – das Motto des ASB – gelte auch bei dieser gesellschaftlichen Aufgabe, so Meier. Der ASB werde alles dafür tun, um Anas bei seiner beruflichen Laufbahn zu unterstützen. Der Beruf als Altenpfleger sei ein zukunftssicherer Job, bei dem ihm viele Möglichkeiten offenstünden, so Meier. „Anas ist ein gutes Beispiel dafür, was alles möglich ist und was man machen kann“, betont der Kreisgeschäftsführer. Er hofft, dass andere Arbeitgeber seinem Beispiel folgen.

