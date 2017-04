Hunderte Schüler informieren sich auf Ausbildungsmesse

Geringe Jungendarbeitslosigkeit, ein konstantes Wirtschaftswachstum und Betriebe auf der Suche nach Fachkräften prägen derzeit den deutschen Arbeitsmarkt. „Selten haben junge Menschen so gute Berufsaussichten gehabt wie heute“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Max Matthiesen. Dies liege auch an unserem dualen Bildungssystem, erklärt der Vorsitzende der Niedersächsischen Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Als Schirmherr eröffnete er am Dienstagvormittag die achte Barsinghäuser Ausbildungsmesse im und um den Zechensaal.



Rund 45 Betriebe und Organisationen aus Barsinghausen und dem Calenberger Land stellten sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten den knapp 800 Schülern – hauptsächlich aus Barsinghausen – vor: In Form von Broschüren, Flyern, Praxisbeispielen und natürlich persönlichen Gesprächen. Neben Handwerksbetrieben, Pflegeeinrichtungen und weiteren Dienstleistern waren auch staatliche Institutionen vertreten, unter anderem die Polizei und die Bundeswehr. Organisiert wurde die Ausbildungsmesse von Matthiesens Mitarbeiterin Jennifer Gäfke, die sich mit dem Verlauf zufrieden zeigte und den Sponsoren, Ausstellern und Unterstützern dankte.