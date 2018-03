Bantorf: Einbrecher bestehlen schlafendes Ehepaar

Unbekannte drangen am Montag zwischen 1 Uhr und 3 Uhr über eine rückwärtige Tür in den Wirtschaftsraum eines Einfamilienhauses am Ithweg in Bantorf ein. Von hier aus begaben sich die Täter in einen Büroraum und auch in das Schlafzimmer, in dem zu dieser Zeit das dort wohnende Ehepaar schlief.

Nach ersten Feststellungen wurde ein Portemonnaie mit einem darin befindlichen geringen Bargeldbetrag sowie ein Möbeltresor gestohlen. Ob sich in dem Tresor wertvolle Dinge befanden kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei vermutet, dass diese Tat mit einem versuchten Einbruch, der sich in der gleichen Nacht an einem Einfamilienhaus in der Straße Im Dorfe ereignete, zusammenhängt. Hier versuchten die Täter ohne Erfolg, eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufzubrechen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 in Verbindung zu setzen.

