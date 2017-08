Barsinghäuser Vereine treffen sich in der Kulturfabrik Krawatte

Vertreter von 15 Vereinen, die sich für Kultur in Barsinghausen einsetzen, sind am Freitag, 25. August, der Einladung des Kulturvereins Krawatte zu einem ersten Treffen in der Kulturfabrik gefolgt. Karen Bremer und ihre Mitstreiter stellten ihnen die Möglichkeiten vor, die die Räume bieten. Nach einem Rundgang durch die seit Jahren leerstehende Krawattenfabrik und der Vorstellung des Konzepts wurden alle eingeladen, ihren Bedarf und ihre Wünsche zu nennen, damit sie in die Gestaltung des soziokulturellen Zentrum einfließen können.

Auch wenn die Initiative von zwei Vereinen ausging, die der Kunst verpflichtet sind, soll ein soziokulturelles Zentrum entstehen, das für alle Bürger offen ist. Es soll Platz für Theater, Tanz, Musik, Lesungen, Vorträge, Kunst und soziale Projekte geben. Der Kulturverein Krawatte will die Aktivitäten bündeln und auch eigene Veranstaltungen professionell organisieren. Die Anwesenden begrüßten, dass nun endlich über Inhalte gesprochen werden könne. Es sei an der Zeit, sie der Öffentlichkeit vorzustellen.

Ausführlich wurde über die Einrichtung des Saals mit mobiler Bühne, variabler Bestuhlung und Aufstellung von Tischen diskutiert. In dieser Größe werde er in Barsinghausen dringend gebraucht. Auch die Planung der Küche für Caterer und Kochgruppen fand Zustimmung. An Gruppenräumen für Chorproben, Vereinssitzungen und vieles mehr, die der Kulturverein zu moderaten Mietpreisen anbieten will, wurde ebenfalls Bedarf angemeldet

Auf Anerkennung stieß das detaillierte Konzept des stufenweisen Ausbaus der Kulturfabrik. Allen sei deutlich geworden, dass ein so großes Vorhaben nur schrittweise finanziert und umgesetzt werden könne. Nach der energetischen Sanierung soll mit der Unterstützung der Stadt das Foyer eingerichtet werden, das vielfältig nutzbar sein und die weiteren Räume erschließen soll.

Die Veranstaltung endete mit einer Einladung an alle Vereine und Initiativen und auch an Einzelpersonen, dem Kulturverein Krawatte beizutreten und sich aktiv am weiteren Planungsprozess zu beteiligen.

Ausführliche Informationen bietet die vorläufige Homepage www.Kulturfabrik-Krawatte.de. Weitere Termine im Kulturzentrum werden folgen. Die Akteure erhielten für ihr bisheriges Engagement viel Beifall und können nach diesem Abend davon ausgehen, dass noch viele Ideen eingebracht und breite Unterstützung geboten wird.

(red)