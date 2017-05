Barsinghäuserin schlägt Räuber mit Tränengas in die Flucht

Am Sonntag wurde eine 31-jährige Frau aus Barsinghausen gegen 19 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Höhe der dortigen Tankstelle Opfer eines Raubüberfalls. Sie hielt zu diesem Zeitpunkt ihr Handy in der Hand und war dadurch leicht abgelenkt. Ein ihr entgegenkommender Mann wollte offenbar diesen Umstand nutzen und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen, die die Frau über die Schulter trug. Sie hielt die Tasche jedoch derart fest umklammert, dass es dem Mann lediglich gelang, einen Henkel der Tasche

abzureißen. Es entwickelte sich daraufhin ein Handgemenge, bei dem zunächst der Mann

wiederholt in das Gesicht der Frau schlug. Diese versuchte, sich ihrerseits mit Schlägen

und Tritten zu wehren. Es gelang ihr zudem, ein mitgeführtes Tränengasspray

einzusetzen, nachdem der Mann ihr das Handy entrissen hatte. Der Täter lief

anschließend in Richtung Kirchdorfer Straße fort.

Der Täter wird als etwa 190 Zentimeter groß, ungefähr 38 Jahre alt, mit kräftiger Gestalt und

südeuropäischem Aussehen beschrieben. Er trug dunkle Jeans und ein graues T-Shirt.

Vermutlich haben drei weitere Personen den Vorfall zumindest teilweise beobachtet.

Diese hielten sich in der Nähe auf und wurden von der Frau gebeten, die Polizei zu

verständigen. Dies ist zum Vorfallszeitpunkt jedoch offenbar noch nicht erfolgt. Die

Frau zeigte den Vorgang erst am heutigen Vormittag an. Dennoch werden diese

Personen gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich bei der Polizei in

Barsinghausen unter Tel. 05105 / 5230 zu melden.

(ms / red)