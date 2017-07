Barsinghausen: Skoda-Fahrer kollidiert mit Baum – Zwei Personen verletzt

Ein 32-jähriger Barsinghäuser kollidierte am Freitag auf der Rehrbrinkstraße mit einen Baum. Der Skoda-Fahrer kam gegen 22.30 Uhr kurz nach der Ortseinfahrt in Richtung Innenstadt nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrzeugführer und sein 32-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.