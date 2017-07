Barsinghausens Bürgermeister Lahmann weißt Krtik der SPD von sich

Bürgermeister Lahmann weist den Vorwurf der SPD er würde sein Amt nicht sachorientiert führen ganz entschieden zurück. In der Pressemitteilung der Stadt Barsinghausen heißt es: „Wer die Diskussion in der vergangenen Ratssitzung zur Ausweisung einer Juristenstelle verfolgt habe wird selbst erkannt haben, dass die SPD kaum sachliche Argumente gegen diese Stelle vorbringen konnte. Um dies zu kaschieren, wurden noch in der Ratssitzung schnell Anträge auf zusätzliche Ausgaben formuliert. Er erinnert daran, dass der Sprecher der SPD-Fraktion diese Anträge selbst als populistisch bezeichnet haben.“ – Ein solches Verhalten würde für sich sprechen.

Die Notwendigkeit der Stelle sei seitens der Verwaltung gut und sachlich begründet worden. Wer nur die Sache in den Vordergrund stelle würde erkennen, dass an der Stellenausweisung kein Weg vorbeiführt. Dies würde auch die Tatsache zeigen, dass der Personalrat die Stelle ebenfalls ausdrücklich und seit langem fordere.

Des weiteen heißt es in der Stellungnahme: „Auch andere Fraktionen des Rates hätten sich die Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Er habe aber in äußerst sach- und zielorientierten Gesprächen die Notwendigkeit der Stelle darlegen können, was ja letztlich auch das knappe Abstimmungsverhalten im Rat gezeigt habe.“

„Ich hoffe, dass die SPD hierüber noch einmal nachdenkt und den guten Argumenten der Verwaltung und der Mitarbeitervertretung für die Ausweisung der Juristenstelle folgt“, so Bürgermeister Lahmann.

Im Übrigen halte er es für unredlich, dass die SPD die Förderung der Feuerwehr, des Sports und der Kultur mit dieser Entscheidung verbinden würde.

Bürgermeister Lahmann weist ausdrücklich darauf hin, dass er selbstverständlich auch die Kinderbetreuung in Barsinghausen sicherstelle. In kürzester Zeit habe die Verwaltung das Konzept „InKiB 2017“ erarbeitet, um die darin vorgesehenen kurzfristigen Maßnahmen umzusetzen, müssten aber derzeit noch Randbedingungen geklärt werden. Deshalb sei die Ablehnung des Stellenplans diesbezüglich nicht relevant. In der nächsten Ratssitzung müsse nun aber, nach Lahmann, der Beschluss gefasst werden.

