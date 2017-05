Die Ortswehr Barsinghausen wurde zu einem Baumbrand in die Altenhofstraße am gestriegen Monatg gegen 9.30 Uhr gerufen. Am Einsatzort, der sich auf einem Hinterhof befand, brauchten die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten durchführen, da die Anwohner bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen hatten.