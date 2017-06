Am Mittwoch, 5. Juli, lädt die Stadtbücherei Barsinghausen um 15 Uhr zum Bilderbuchkino in die Kirchstraße 1 ein. Gezeigt werden für Kinder ab circa vier Jahren (gerne mit Begleitperson) „Conni kommt in die Schule“ und „Egon Schwein spielt ganz allein“.

Anmeldungen für die Veranstaltung werden unter der Telefonnummer 05105-774-2215 entgegengenommen. Der Eintritt ist frei.