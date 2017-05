Brand in Goetheschule: Schüler müssen evakuiert werden

Am Dienstag musste die KGS Goetheschule für eine kurze Zeit evakuiert werden. Grund hierfür war eine Rauchentwicklung im Kunstbereich. Die Ortswehr Barsinghausen rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zum Einsatzort aus. Ein Trupp unter Atemschutz wurde mit einem C-Rohr eingesetzt, um eine in Brand geratene Jalousieverkleidung sowie einen Fensterrahmen und die Dämmung zu löschen. Anschließend wurden die Räume im Erdgeschoss mit zwei Druckbelüftern vom Rauch befreit. Die zum Teil schon anwesenden Schüler, die noch nicht in den Klassenräumen waren, wurden auf den Sportplatz geleitet. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch die Polizei und der ASB. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.