Barsinghausen: Brauner Toyota von Grundstückszufahrt gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Ein brauner Toyota RAV4 wurde in Nacht vergangenen Nacht von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen H-CL 4925 soll in einer frei zugänglichen Zufahrt eines Grundstückes an der Bergstraße abgestellt gewesen sein. Sein Wert wird auf 18.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor.

Zeugen, die im Bereich der Bergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05105-5230 zu melden.

(red)