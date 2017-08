Computerkurs: „Senioren lernen von Schülern am PC“ – Noch wenige Plätze frei

Das Freiwilligen Zentrum Barsinghausen bietet erneut den Kurs “Schüler schulen Senioren am PC“ an. Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene, da jeder Teilnehmer einen Schüler für sich allein als „Lehrkraft“ zur Seite gestellt bekommt. Die Schulung findet am PC, an mitgebrachten Laptops, Tablets und auch Smartphones statt.

Der Kurs findet statt vom 4. September bis 25. September, jeweils montags ab 15.30 Uhr im Hannah-Arendt-Gymnasium im Schulzentrum, Am Spalterhals. HAG-Lehrer Jochen Franke leitet den Kurs. Es sind noch wenige Plätze frei.

Anmeldungen nimmt das FZB unter der Telefonnummer 05105-6610399 (Mo-Fr 10.00-13.00 Uhr) oder per Mail fzb@freiwilligen-zentrum-barsinghausen.de entgegen.

(red)