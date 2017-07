Demenz-Gesprächskreis bei der AWO Barsinghausen – Selbsthilfe für Angehörige und Unterstützer

Angehörige, Freunde und Unterstützer von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, benötigen Unterstützung und Entlastung. Für alle Betroffenen bietet der AWO Ortsverein Barsinghausen in Zusammenarbeit mit der AWO Region Hannover e.V. einen Selbsthilfe-Gesprächskreis an. Hier können sich die Teilnehmenden unter fachkundiger Begleitung und Beratung informieren und ihre Erfahrungen austauschen.

Das Treffen findet in der Regel monatlich, am zweiten Mittwoch von 18.30 bis 20.30 Uhr im Kursana – Domizil Barsinghausen, im Raum 235 (Therapieraum), erste Etage, Deisterplatz 3, direkt gegenüber dem S-Bahnhof Barsinghausen statt.

Interessierte sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist jederzeit ohne Anmeldung möglich und sie ist kostenlos. Der nächste Selbsthilfe-Gesprächskreis findet am 12. Juli statt.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ingrid Wollenhaupt, unter 05105 63967 und von Horst Merkel, unter 0511 5463849.

(red)