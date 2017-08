Dieb festgenommen: Sind Vereinsheime jetzt wieder sicher?

Ein 58-jähriger Mann wurde Dienstagmittag von der Polizei Barsinghausen in Großgoltern festgenommen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen in mehrere Einbrüche in Vereinsheime der Region Hannover verwickelt zu sein. Der Mann soll dabei mehrere Geldbörsen, EC-Karten und andere Wertgegenstände entwendet haben. Er soll nach Angaben des Polizeikommissariates (PK) Barsinghausen am Mittwoch dem Amtsrichter Hannover vorgeführt werden.

Der 58-Jährige habe sich im Tennis- und Bouleverein Goltern (Barsinghausen) angemeldet, dabei eine ungültige Bankverbindung und eine unzutreffende Anschrift angegeben. Daraufhin wurde die Vereinsführung misstrauisch und informierte die Polizei. Bislang liegen zwei Anzeigen wegen Diebstahls beim PK Barsinghausen vor.

Am Tag der Festnahme, also am Dienstag, 1. August 2017, sei der Mann gegen Mittag erneut auf dem Gelände des Vereins in Großgoltern erschienen, augenscheinlich um erneut Wertgegenstände von Mitgliedern zu stehlen. Doch die Vereinsführung habe die Polizei gerufen, die wiederum den 58-Jährigen festnehmen konnte.

Gegenüber der Polizei soll er dann zunächst falsche Angaben zur Person gemacht haben und sein roter Vw Polo sei nicht zugelassen sowie mit gestohlenen Nummernschilder versehen worden. Zudem fand die Polizei mehrere Geldbörsen und EC-Karten von verschiedenen Personen im Pkw des Verdächtigen.

Weitere Taten im Bereich Barsinghausen, Gehrden, Wennigsen und Ronnenberg sind dem PK Barsinghausen derzeit nicht bekannt.

Wurden auch Sie beim Sport bestohlen und kommen Sie aus der Region, dann setzen Sie sich gerne mit unserer Redaktion in Verbindung. Unter 05108 – 916410.

(tow)