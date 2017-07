Diebstahl: Wem gehört dieses Rad? – Polizei Barsinghausen sucht Eigentümer

Ein Anwohner der Goethestraße beobachtete am Donnerstag gegen 21.40 Uhr, wie zwei Männer auf einem Fahrrad zu einem dortigen Mehrfamilienhaus fuhren und anschließend dort hineingingen. Kurze Zeit später trugen sie zwei andere Räder heraus und fuhren mit diesen in Richtung Rehrbrinkstraße davon.

Das Fahrrad, mit dem sie zuvor angekommen waren, ließen sie stehen. Es handelt sich dabei um ein silber/rotes Kinder-Trekkingrad der Marke Conway. Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Noch während diese vor Ort war meldete sich auf der Dienststelle ein Angestellter eines Schnellrestaurants an der Egestorfer Straße, der soeben von ihm unbekannten Personen zwei Fahrräder zum Preis von 50 Euro gekauft hatte. Kurz nach dem Kauf bekam der Mann den Verdacht, dass die Räder entgegen der Beteuerung der Verkäufe aus einem Diebstahl stammen könnten.

Während einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten am Bahnhof Kirchdorf ,gegen 23 Uhr, zwei 26 Jahre und 29 Jahre alte Männer aus Bremen angetroffen werden, die Bekannte in Barsinghausen besuchen wollten. Die späteren Ermittlungen ergaben, dass die Männer tatsächlich beide Räder aus einem unverschlossenen Kellerraum des Hauses an der Goethestraße entwendet hatten. Über die Herkunft des Kinderrades, mit dem beide gemeinsam zum Tatort gefahren waren, machten sie keine Angaben. Es muß davon ausgegangen werden, dass die Täter dieses Rad ebenfalls kurz zuvor entwendet hatten. Eine solche Tat wurde bislang noch nicht angezeigt. Die Polizei Barsinghausen bittet deshalb den Eigentümer des Rades, sich dort unter der Telefonnumemr 05105-5230 zu melden.